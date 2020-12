Di Maio: «Chico Forti tornerà in Italia». Da 20 anni è in cella negli Usa per omicidio Dai successi al carcere: chi è (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Chico Forti ora potrà tornare in Italia perché il governatore della Florida ha accettato di trasferirlo. Il detenuto, già campione di windsurf, stava scontando l’ergastolo per il delitto di un giovane americano a Miami. Leggi su corriere (Di mercoledì 23 dicembre 2020)ora potrà tornare inperché il governatore della Florida ha accettato di trasferirlo. Il detenuto, già campione di windsurf, stava scontando l’ergastolo per il delitto di un giovane americano a Miami.

