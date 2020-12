Depositata oggi la citazione per 100 milioni di euro contro presidenza del Consiglio dei ministri (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Depositata una citazione per 100 milioni di euro contro la presidenza del Consiglio dei ministri. Le famiglie vogliono un risarcimento. Vittime Covid, 500 famiglie chiedono il risarcimento su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 23 dicembre 2020)unaper 100diladeldei. Le famiglie vogliono un risarcimento. Vittime Covid, 500 famiglie chiedono il risarcimento su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Depositata oggi Covid e tribunali, 500 famiglie chiedono al governo di essere risarcite Corriere della Sera Messico: farmaci Pfizer in arrivo oggi, da domani via a vaccinazione anti Covid-19

Il Messico, che riceverà oggi il primo lotto del prodotto della Pfizer-BioNTech, avvierà già domani la campagna di vaccinazione ...

CDP: via libera all'aggiornamento dell'offerta per l'ingresso nel capitale di ASPI

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha dato il via libera a CDP Equity alla presentazione da parte del consorzio composto da CDP Equity, Blackstone Infrastructure Partne ...

Il Messico, che riceverà oggi il primo lotto del prodotto della Pfizer-BioNTech, avvierà già domani la campagna di vaccinazione ... Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha dato il via libera a CDP Equity alla presentazione da parte del consorzio composto da CDP Equity, Blackstone Infrastructure Partne ...