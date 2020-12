Delio Rossi-Ascoli | è già finita | arriva Sottil?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Si è chiuso dopo appena cinque partite l’avventura disulla panchina dell’. Il tecnico romagnolo, subentrato a Valerio Bertotto lo scorso 29 novembre, è stato esonerato, insieme al suo staff, dopo la sconfitta rimediata ieri sera sul campo del Monza per 2-0. Per la sua sostituzione si fanno i nomi di Andreae Massimo Rastelli. Chi subentrerà a? Dopo aver iniziato la stagione con Bertotto, la società marchigiana aveva scelto di affidarsi a, il quale, però, non è riuscito a risollevare le sorti della squadra collezionando 5 sconfiite in 6 partite, per un totale di 5 goal fatti e 14 subiti. Da qui la decisione di cambiare ancora per tentare di raggiungere una salvezza che, al momento, appare ...