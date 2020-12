Decreto Natale, ultimo giorno di shopping in zona arancione: da domani scatta il rosso. Limitazioni e tante deroghe (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Quella di oggi sarà l?ultima giornata ?gialla? prima di Natale: si potrà ancora fare shopping, mangiare al ristorante o prendere il caffè al bar. Secondo il... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Quella di oggi sarà l?ultima giornata ?gialla? prima di: si potrà ancora fare, mangiare al ristorante o prendere il caffè al bar. Secondo il...

La7tv : #ottoemezzo Massimo #Cacciari: 'Il Paese è stremato anche perché non vede il dopo'. Poi si scaglia contro le misure… - fattoquotidiano : Decreto Natale, ultimo giorno prima della zona rossa: dallo shopping ai ristoranti fino agli spostamenti, cosa si p… - Agenzia_Ansa : Decreto di #Natale, ecco le risposte ai dubbi più frequenti su visite e spostamenti. Le #Faq del governo #ANSA - Ikaroixxx : RT @Tg3web: Il Viminale chiede ai prefetti di intensificare i controlli per far rispettare i divieti previsti dal decreto Natale. Obiettivo… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Decreto Natale, ultimo giorno prima della zona rossa: dallo shopping ai ristoranti fino agli spostamenti, cosa si può… -