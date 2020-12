Decreto Natale | le otto regole per uscire di casa senza rischiare le multe anche in zona rossa

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ledi base da osservare per i prossimi giorni sono poche: il governo consiglia a tutti di rimanere nelle proprie case e di vedere poche persone ma se voletee vedere amici e parenti...

Dopo l'entrata in vigore dell'ultimo decreto annunciato dal presidente Conte venerdì 18 dicembre, l'Italia si divide in zona rossa (qui le regole) e zona arancione (qui le regole) durante le feste di ...Non si ferma neppure a Natale l’attività del dipartimento Agricoltura ... conferma che è stato elaborato nelle ultime 24 ore il kit decreto n. 106 relativo a pagamenti del Programma di sviluppo rurale ...