Decreto Natale: da domani e fino al 27 dicembre l’Italia sarà zona rossa: tutto quello che c’è da sapere (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Da domani, giovedì 24 dicembre, l'Italia intera sarà rossa. Vietati gli spostamenti se non in due, una sola volta al giorno, e per andare da parenti o amici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Da, giovedì 24, l'Italia intera. Vietati gli spostamenti se non in due, una sola volta al giorno, e per andare da parenti o amici. L'articolo .

La7tv : #ottoemezzo Massimo #Cacciari: 'Il Paese è stremato anche perché non vede il dopo'. Poi si scaglia contro le misure… - fattoquotidiano : Decreto Natale, ultimo giorno prima della zona rossa: dallo shopping ai ristoranti fino agli spostamenti, cosa si p… - ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - Agenzia_Ansa : Ironia social tra #Covid, dpcm, decreto #Natale. C'è anche Albert Einstein che non ha capito le regole per le feste… - veneziana4 : Le regole su ristoranti, bar e negozi, nel nuovo decreto Natale -