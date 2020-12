Decreto Natale, cosa è aperto e cosa no (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Il nuovo Decreto contenente le regole per gli spostamenti durante le feste di Natale, che integra il Dpcm del 3 dicembre, è stato presentato il 18 dicembre in conferenza stampa dal premier Conte. Alcuni dei passaggi sono stati ulteriormente chiariti e riassunti in delle slide pubblicate sul sito del governo e dall’Ansa. In linea generale, sono vietati gli spostamenti tra regioni e province autonome in tutta Italia dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Non è dunque possibile raggiungere seconde case fuori regione, mentre è consentito farlo se le seconde case si trovano nella regione da cui parte lo spostamento. Il 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e il 1°, il 2, il 3, il 5 e il 6 gennaio 2021 tutta l’Italia si trova in zona rossa. Restano però aperti alcuni negozi di beni e servizi essenziali come supermercati e farmacie. Nei ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Il nuovocontenente le regole per gli spostamenti durante le feste di, che integra il Dpcm del 3 dicembre, è stato presentato il 18 dicembre in conferenza stampa dal premier Conte. Alcuni dei passaggi sono stati ulteriormente chiariti e riassunti in delle slide pubblicate sul sito del governo e dall’Ansa. In linea generale, sono vietati gli spostamenti tra regioni e province autonome in tutta Italia dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Non è dunque possibile raggiungere seconde case fuori regione, mentre è consentito farlo se le seconde case si trovano nella regione da cui parte lo spostamento. Il 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e il 1°, il 2, il 3, il 5 e il 6 gennaio 2021 tutta l’Italia si trova in zona rossa. Restano però aperti alcuni negozi di beni e servizi essenziali come supermercati e farmacie. Nei ...

La7tv : #ottoemezzo Massimo #Cacciari: 'Il Paese è stremato anche perché non vede il dopo'. Poi si scaglia contro le misure… - fattoquotidiano : Decreto Natale, ultimo giorno prima della zona rossa: dallo shopping ai ristoranti fino agli spostamenti, cosa si p… - ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - 10100elis : RT @PMI_it: Decreto Natale: FAQ sugli spostamenti di lavoro: Spostarsi per lavoro è sempre possibile ma senza fare avanti e indietro: esemp… - RomaSette : “Decreto Natale”, le Faq del Governo. Nei giorni di zona “rossa” sì alle visite ad amici e parenti anche fuori citt… -