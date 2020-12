Dalla Valle d’Aosta alla Sardegna, ecco le voci di chi riceverà le prime dosi del vaccino anti-Covid (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Come annunciato ormai da giorni, domenica 27 dicembre sarà il V-day. Le primissime dosi di vaccino contro il Coronavirus saranno somministrate a medici e infermieri, tra i primi della lista anche gli ospiti e i lavoratori impiegati nelle Rsa, le residenze per anziani. La campagna vaccinale per il resto della popolazione, invece, comincerà da gennaio. Le dosi della Pfizer provenienti dal Belgio arriveranno in Italia nella notte tra il 25 e il 26 dicembre: scortate dalle forze dell’ordine, giungeranno in mattinata all’ospedale Spallanzani di Roma. Qui i vaccini verranno divisi in venti confezioni, una per ogni Regione. E se in diverse zone deve ancora essere individuato il personale incaricato di somministrare le dosi, tutto è (quasi) pronto per quanto riguarda gli elenchi dei primi che dovranno ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Come annunciato ormai da giorni, domenica 27 dicembre sarà il V-day. Le primissimedicontro il Coronavirus saranno somministrate a medici e infermieri, tra i primi della lista anche gli ospiti e i lavoratori impiegati nelle Rsa, le residenze per anziani. La campagna vaccinale per il resto della popolazione, invece, comincerà da gennaio. Ledella Pfizer provenienti dal Belgio arriveranno in Italia nella notte tra il 25 e il 26 dicembre: scortate dalle forze dell’ordine, giungeranno in mattinata all’ospedale Spnzani di Roma. Qui i vaccini verranno divisi in venti confezioni, una per ogni Regione. E se in diverse zone deve ancora essere individuato il personale incaricato di somministrare le, tutto è (quasi) pronto per quanto riguarda gli elenchi dei primi che dovranno ...

iliveumbria : RT @MuseoMontefalco: 'Se hanno le ali è per rimanere tra cielo e terra...per il momento sono a #Montefalco??a uguale distanza dalle nuvole… - MissMar95298341 : RT @MuseoMontefalco: 'Se hanno le ali è per rimanere tra cielo e terra...per il momento sono a #Montefalco??a uguale distanza dalle nuvole… - Fred_Boursier : RT @MuseoMontefalco: 'Se hanno le ali è per rimanere tra cielo e terra...per il momento sono a #Montefalco??a uguale distanza dalle nuvole… - CasaLettori : RT @MuseoMontefalco: 'Se hanno le ali è per rimanere tra cielo e terra...per il momento sono a #Montefalco??a uguale distanza dalle nuvole… - visitorcity : RT @MuseoMontefalco: 'Se hanno le ali è per rimanere tra cielo e terra...per il momento sono a #Montefalco??a uguale distanza dalle nuvole… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Valle Tennis, Dalla Valle vince l'Open di Carpi Corriere Romagna NASCE IL CONISA VALSUSA E VALSANGONE: UN SOLO ENTE SOCIO-ASSISTENZIALE PER 43 COMUNI

DAL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA E UNIONE COMUNI MONTANI VAL SANGONE AVIGLIANA – Il nuovo Consorzio Socio Assistenziale di 43 Comuni della Valle di Susa e della ...

Sull’orlo di un precipizio di insolvenze

Ma nel documento del G30, nella parte curata da Draghi, ci si preoccupa di più della immagine che i singoli Paesi avranno a valle della pandemia e si cerca in tutti i modi di svegliare anche il nostro ...

DAL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA E UNIONE COMUNI MONTANI VAL SANGONE AVIGLIANA – Il nuovo Consorzio Socio Assistenziale di 43 Comuni della Valle di Susa e della ...Ma nel documento del G30, nella parte curata da Draghi, ci si preoccupa di più della immagine che i singoli Paesi avranno a valle della pandemia e si cerca in tutti i modi di svegliare anche il nostro ...