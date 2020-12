DALLA RIMONTA ALLA BEFFA | CON LA CREMONESE PRIMA SCONFITTA CASALINGA

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) PORDENONE –1-2 GOL: 20? st Celar, 24? Falasco, 44? Ciofani. PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra, Camporese, Barison, Falasco; Magnino (23? st Gavazzi), Calò (11? st Pasa), Scavone (39? st Rossetti); Mmo (11? st Musiolik); Ciurria, Buti?. A disp.: Bindi, Passador, Vogliacco, Banse, Misuraca, Bassoli, Zammarini, Chrzanowski. All. Tesser.(4-3-3): Volpe; Zortea, Bianchetti, Fiordaliso, Valeri; Valzania, Castagnetti, Ghisolfi (1? st Gustafson); Pinato, Strizzolo (1? st Ciofani), Buonaiuto (39? pt Celar). A disposizione: Alfonso, De Bono, Zaccagno, Bernasconi, Bia, Gaetano, Schirone, Ceravolo. All. Bisoli.ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina. Assistenti Lanotte di Barletta e Marchi di Bologna. Quarto ufficiale Amabile di Vicenza.NOTE: ammoniti Scavone, Gustafson, Barison e Perisan. Angoli 5-4. Recupero: pt 2?; st ...

Al "Provinciale", nell'ultima gara del 2020, i trapanesi passano in vantaggio con Lupo al 24', dopo un buon avvio della squadra di Novelli. Nella ripresa il centravanti giallorosso sale in cattedra: p ...Colpaccio dell’Unione al Druso di Bolzano. Nel match valido per la diciassettesima giornata del campionato di serie B la Triestina ha battuto 2-1 il Südtirol, capolista del campionato. Il team di casa ...