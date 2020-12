Dai super frigoriferi ai medici, perché il piano Arcuri fa acqua (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Martina Piumatti In 9 regioni mancano i frigo per i vaccini. medici e infermieri ancora da reclutare entro il 28 dicembre. I nodi da sciogliere per il V-day Ottenuto il via libera dall'Aifa, pianificate distribuzione e ripartizione, l'Italia punta dritta al "V-Day", il calcio d'inizio della campagna vaccinale europea anti Covid. Tutto pronto per il 27 dicembre? Non proprio. All'ospedale Spallanzani di Roma arriveranno le prime 1950 fiale (9.750 dosi) del “Comirnaty”, il siero della Pfizer-BioNTech approvato dall’Ema. Poi, dall'opedale romano le fiale saranno trasportate dall’esercito nei vari hub regionali. E qui, dopo le passerelle della giornata simbolo, iniziano i guai. Mancano i super frigo per le fiale Da gennaio si entrerà nel vivo della “più imponente campagna vaccinale della storia” messa a punto dal super ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Martina Piumatti In 9 regioni mancano i frigo per i vaccini.e infermieri ancora da reclutare entro il 28 dicembre. I nodi da sciogliere per il V-day Ottenuto il via libera dall'Aifa, pianificate distribuzione e ripartizione, l'Italia punta dritta al "V-Day", il calcio d'inizio della campagna vaccinale europea anti Covid. Tutto pronto per il 27 dicembre? Non proprio. All'ospedale Spallanzani di Roma arriveranno le prime 1950 fiale (9.750 dosi) del “Comirnaty”, il siero della Pfizer-BioNTech approvato dall’Ema. Poi, dall'opedale romano le fiale saranno trasportate dall’esercito nei vari hub regionali. E qui, dopo le passerelle della giornata simbolo, iniziano i guai. Mancano ifrigo per le fiale Da gennaio si entrerà nel vivo della “più imponente campagna vaccinale della storia” messa a punto dal...

publish70628725 : Dai super frigoriferi ai medici, perché il piano Arcuri fa acqua - theboss8820 : Giulia, però sii un po' più onesta con te stessa. Non mi sembra che tu abbia lo stesso atteggiamento con tutti....d… - liketosayGrace : @_yourtenderlips Ho paura che o sei super come lei, che si sarà fatta il culo il triplo degli altri e sarà bravissi… - benni10737811 : Dai ragazzi ma è super irrispettoso per le persone che hanno pagato Ma che cazzo fate Diteglielo in confessionale #GFVIP - fedeyra_ : @Efuoribuio Super comprensibile ahahha comunque dai dai daiiiii tifiamo tutti per teee ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Dai super Super-consulente da 44mila euro per cambiare le società partecipate, è polemica in Consiglio ForlìToday Dai super frigoriferi ai medici, perché il piano Arcuri fa acqua

Mancano i super frigo per le fiale Da gennaio si entrerà nel vivo della “più imponente campagna vaccinale della storia” messa a punto dal super commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. I primi a ...

Sulla "Stelvio" di Paris nove azzurri in pista. E potrebbe esserci l'esordio pure di Pietro Zazzi

Si partirà il 26 con la prima delle due prove in programma, sempre alle ore 11.30 come gli orari della discesa di lunedì 28 e del super-g di martedì 29 dicembre. Tra i nove convocati dal ds azzurro ...

Mancano i super frigo per le fiale Da gennaio si entrerà nel vivo della “più imponente campagna vaccinale della storia” messa a punto dal super commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. I primi a ...Si partirà il 26 con la prima delle due prove in programma, sempre alle ore 11.30 come gli orari della discesa di lunedì 28 e del super-g di martedì 29 dicembre. Tra i nove convocati dal ds azzurro ...