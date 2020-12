Da noi a ruota libera, il 13enne corregge Bruno Vespa e poi spiega perché lo ha fatto “C’è un motivo …” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Domenica scorsa da Da Noi a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini che segue Domenica In di Mara Venier ha avuto come ospite sia Giorgio Panariello che ha presentato il suo libro e ha parlato molto confidandosi con la padrona di casa sia, tra gli altri, un ragazzino di 13 anni appassionato di scienza, Francesco Barberini. In studio sono entrati sia lui che Bruno Vespa ed è stata una chiacchierata molto piacevole a tre. Poi Francesca Fialdini ha chiesto ad entrambi gli ospiti di farsi delle domande. Il ragazzino l’ha posta a Bruno Vespa che ha risposto e poi è stata la volta di Bruno Vespa a Francesco. Bruno Vespa fa una domanda a Francesco ma commette un errore grossolano Quando è stato il ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Domenica scorsa da Da Noi a, il programma condotto da Francesca Fialdini che segue Domenica In di Mara Venier ha avuto come ospite sia Giorgio Panariello che ha presentato il suo libro e ha parlato molto confidandosi con la padrona di casa sia, tra gli altri, un ragazzino di 13 anni appassionato di scienza, Francesco Barberini. In studio sono entrati sia lui cheed è stata una chiacchierata molto piacevole a tre. Poi Francesca Fialdini ha chiesto ad entrambi gli ospiti di farsi delle domande. Il ragazzino l’ha posta ache ha risposto e poi è stata la volta dia Francesco.fa una domanda a Francesco ma commette un errore grossolano Quando è stato il ...

G_d_P_ : @DelbonoRoberto @ZenoPisani @DiegoAmbrosin sugli scudi e su Kuzma... Gasol più indietro di tutti, poco da WM, appre… - FZiu97 : @duppli Rosso a Valero non dato Due rigori netti non fischiati Oggi godi tu, e festeggi. La ruota gira e toccherà a noi. - ____carlo____ : @PierluigiPugli1 E noi lo prendiamo sempre nel culo, in silenzio. Anche BASTA, visto che a ruota arriverà anche il… - infoitcultura : Domenica In e Da Noi a Ruota libera gli ospiti di domenica 20 dicembre - newferruccio : RT @TweetdiVersi: Che ci sia possibile celebrare la quotidiana natività dell’amore, l’infinita epifania dei nostri fluidi ego, e intanto la… -