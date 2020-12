Da Natale 'affondo artico' con neve fino in pianura (Di mercoledì 23 dicembre 2020) AGI - Sin dalle prime ore di venerdì 25 dicembre, il giorno di Natale, aria gelida di origine artica irromperà dalla Porta della Bora (Alpi Giulie) e dilagherà su tutto il Nordest e sul medio Adriatico. Questo 'affondo' polare perturbato genererà un vortice ciclonico che darà vita a una fase di maltempo su gran parte d'Italia. Complice il repentino calo delle temperature la neve cadrà a quote via via piu' basse toccando pure la pianura padana nei giorni successivi. Il team del sito 'www.iLMeteo.it' avverte che sin dalle prime ore di venerdì 25 dicembre venti freddi faranno irruzione al Nordest portando con sé precipitazioni su tutto il Triveneto, sulla Lombardia orientale e sull'Emilia Romagna. Il maltempo poi si porterà verso la Toscana, le Marche e l'Umbria ed entro sera pure su Sardegna, Lazio, Campania e Calabria ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) AGI - Sin dalle prime ore di venerdì 25 dicembre, il giorno di, aria gelida di origine artica irromperà dalla Porta della Bora (Alpi Giulie) e dilagherà su tutto il Nordest e sul medio Adriatico. Questo '' polare perturbato genererà un vortice ciclonico che darà vita a una fase di maltempo su gran parte d'Italia. Complice il repentino calo delle temperature lacadrà a quote via via piu' basse toccando pure lapadana nei giorni successivi. Il team del sito 'www.iLMeteo.it' avverte che sin dalle prime ore di venerdì 25 dicembre venti freddi faranno irruzione al Nordest portando con sé precipitazioni su tutto il Triveneto, sulla Lombardia orientale e sull'Emilia Romagna. Il maltempo poi si porterà verso la Toscana, le Marche e l'Umbria ed entro sera pure su Sardegna, Lazio, Campania e Calabria ...

Le festività natalizie quest'anno spalancheranno le porte ad una lunga fase invernale sulla Penisola che esordirà proprio il giorno di Natale con una prima saccatura ... A differenza del primo affondo

