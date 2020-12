Da domani l’Italia diventa zona rossa | schierati 70 mila agenti per i controlli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ormai ci siamo: dascatteranno in tutta Italia le misure restrittive previste dall’ultimo provvedimento del governo che dureranno per tutte le feste, fino a dopo l’Epifania. Per spostarsi dalla propria abitazione sarà quindi nuovamente necessario girare con l’autocertificazione compilata, indicando le motivazioni di urgenza e necessità previste per poter uscire. I divieti di spostamento tra le regioni invece sono già entrati in vigore dal 21 dicembre e contestualmente sono aumentati idelle forze dell’ordine. Il capo della polizia Franco Gabrielli ha però diramato una circolare ai questori sottolinenando come i 70dovranno avere “un approccio comprensivo e improntato al buonsenso e un’attenzione doverosa nei confronti dei cittadini, soprattutto delle fasce deboli, che a causa ...