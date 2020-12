Da domani Italia in zona rossa: ecco gli spostamenti concessi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Da domani l’Italia diventa zona rossa. ecco cosa potremo fare: nei festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 dicembre e poi 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) infatti, sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. Da questo limite sono esclusi i minori di 14 anni. Nei giorni feriali (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio) sarà possibile spostarsi liberamente, fra le 5.00 e le 22.00, all’interno del proprio Comune ed in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque, anche in questo caso, ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dal’diventacosa potremo fare: nei festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 dicembre e poi 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) infatti, sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. Da questo limite sono esclusi i minori di 14 anni. Nei giorni feriali (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio) sarà possibile spostarsi liberamente, fra le 5.00 e le 22.00, all’interno del proprio Comune ed in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque, anche in questo caso, ...

myrtamerlino : Forse il #vaccino arriva prima di #Natale o forse no. Forse da sabato l'Italia tutta rossa o arancione o forse no.… - MSF_ITALIA : Oggi e domani si riunisce @WTO ?? Chiediamo ancora una volta a tutti i paesi di collaborare per la sospensione del… - QuotidianPost : Da domani Italia in zona rossa: ecco gli spostamenti concessi - ElisxStyles : #lightsforlouis SIAMO TERZI IN TENDENZE IN ITALIA DAI CE LA FACCIAMO AD ARRIVARE PRIMI ENTRO DOMANI? per questo fag… - Mariquita_la1a : Non potete fare un errore così! È domani, non oggi! #24dicembre #Unapoltronaperdue ?? Stasera in tv, Una poltrona p… -