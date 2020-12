Da domani il lockdown, Conte: mantenere guardia alta, speranza da vaccini (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Da domani l'Italia torna in zona rossa, come all'inizio della pandemia a marzo ed aprile. Il lockdown interesserà i prefestivi ed i festivi - 10 giorni in tutto - fino al 6 gennaio, con una finestra ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dal'Italia torna in zona rossa, come all'inizio della pandemia a marzo ed aprile. Ilinteresserà i prefestivi ed i festivi - 10 giorni in tutto - fino al 6 gennaio, con una finestra ...

Corriere : Domani scatta il lockdown di Natale: 70 mila agenti. Controlli a tappeto in città e sul... - ricpuglisi : Domani alle 12 sono a @Ariachetira con @albertobagnai e @bordomichele a parlare di lockdown ed economia. - Agenzia_Ansa : #Covid, da domani tutta la #Danimarca in semi #lockdown. Ministro dei Trasporti: 'il coronavirus ha preso troppo pi… - SuniBu : Da domani zona rossa/arancio e il mio cervello entra in lockdown mode facendomi risalire tutto all’improvviso la vo… - networkpn : Corriere - Homepage Lockdown di Natale, domani scatta la zona rossa: 70 mila agenti. Controlli a tappeto in città e… -