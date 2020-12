Cyberpunk 2077 ha una modalità 'Cinematic RTX' nascosta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 ha ancora diversi bug e problemi di prestazioni, soprattutto per quanto riguarda la versione per console, ma è difficile negare che sia un bel gioco. Soprattutto se si possiede un PC di fascia medio-alta in cui è possibile attivare l'opzione per il ray-tracing. Ora, grazie ad un utente, sappiamo anche che la versione PC ha una modalità nascosta chiamata "Cinematic RTX" che migliora, anche se leggermente, il livello di impostazioni dei dettagli e dell'illuminazione, al costo di 2 GB in più di vRAM. La buona notizia è che non c'è bisogno di fare complicati giri all'interno dei file del gioco. Tutto quello che dovrete fare è aggiungere la stringa "-qualityLevel = Cinematic RTX" (senza virgolette) dopo aver cliccato sull'icona del gioco con il tasto destro del mouse, ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 23 dicembre 2020)ha ancora diversi bug e problemi di prestazioni, soprattutto per quanto riguarda la versione per console, ma è difficile negare che sia un bel gioco. Soprattutto se si possiede un PC di fascia medio-alta in cui è possibile attivare l'opzione per il ray-tracing. Ora, grazie ad un utente, sappiamo anche che la versione PC ha unachiamata "RTX" che migliora, anche se leggermente, il livello di impostazioni dei dettagli e dell'illuminazione, al costo di 2 GB in più di vRAM. La buona notizia è che non c'è bisogno di fare complicati giri all'interno dei file del gioco. Tutto quello che dovrete fare è aggiungere la stringa "-qualityLevel =RTX" (senza virgolette) dopo aver cliccato sull'icona del gioco con il tasto destro del mouse, ...

