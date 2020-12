Cyberpunk 2077 ha un bug che diventa una feature. V ha i suoi companion (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le note sulla patch del recente aggiornamento Cyberpunk 2077 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC e Google Stadia che porta il gioco alla versione 1.05, rivelano che CD Projekt RED ha corretto forse il miglior bug accidentale nel gioco al momento. Prima di questo aggiornamento era presente un bug che consentiva a Dum Dum di seguire il giocatore anche dopo il completamento di una delle prime missioni del gioco. In sostanza Dum Dum era sempre dietro a V, il che lo rendeva oltre ad un companion, perfetto per creare foto ad effetto. Tuttavia, anche se questo bug è stato corretto, ce n'è un altro molto simile. A condividerlo è un utente Reddit il quale ha dichiarato che se si inizia una missione in cui si deve scortare un personaggio, questo continuerà a seguirvi finché non la porterete a termine. La foto mostrata nel ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le note sulla patch del recente aggiornamentosu PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC e Google Stadia che porta il gioco alla versione 1.05, rivelano che CD Projekt RED ha corretto forse il miglior bug accidentale nel gioco al momento. Prima di questo aggiornamento era presente un bug che consentiva a Dum Dum di seguire il giocatore anche dopo il completamento di una delle prime missioni del gioco. In sostanza Dum Dum era sempre dietro a V, il che lo rendeva oltre ad un, perfetto per creare foto ad effetto. Tuttavia, anche se questo bug è stato corretto, ce n'è un altro molto simile. A condividerlo è un utente Reddit il quale ha dichiarato che se si inizia una missione in cui si deve scortare un personaggio, questo continuerà a seguirvi finché non la porterete a termine. La foto mostrata nel ...

