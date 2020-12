Cyberbullismo | cos’è | definizione e come si manifesta | atti e comportamenti

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ilpotrebbe essere definitola versione più moderna del “bullismo”, ovvero un fenomeno purtroppo diffuso in vari ambienti frequentati dai giovani,scuola, campi sportivi, quartiere, e il percorso casa-scuola. Ilil bullismo, trovano la loro fonte nelle fragilità dei ragazzi nel pieno dell’età dello sviluppo, e sino conche, in ogni caso, non possono essere giustificati e che, anzi, possono talvolta anche avere rilievo civile, penale e in materia di privacy. Vediamo allora più da vicino il fenomeno dele quali sono i gesti che lo caratterizzano. Se ti interessa saperne di più sullo stalking condominiale, ...