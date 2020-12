Cyber-attacco all’America Anche l’Italia alza le barriere

Leggi su formiche

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’al cuore dell’America preoccupa il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, che ha promesso contromisure e mano ferma contro gli hacker. Ma preoccupa, che ha attivato Nucleo per la sicurezza cibernetica, l’organismo guidato dal vicedirettore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), Roberto Baldoni. L’INTROMISSIONE Facciamo un passo indietro. Fatto nasce dall’intromissione, tramite le falle negli aggiornamenti software rilasciati dalla società informatica texana SolarWinds, di alcuni hacker (russi, secondo il segretario di Stato americano Mike Pompeo) nei sistemi delle agenzie governative statunitensi (compresi Fbi e Pentagono) e di diversi colossi americani (tra cui Microsoft, Cisco, Intel, per fare solo tre nomi). Obiettivo: spiarne le mosse e trafugare ...