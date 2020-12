Cristiano Ronaldo, che messaggio dopo il ko con la Fiorentina – FOTO (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il messaggio sui social da parte di Cristiano Ronaldo all’indomani della sconfitta della Juventus in casa contro la Fiorentina Cristiano Ronaldo torna a parlare e commenta lo 0-3 subito dalla Juve contro la Fiorentina. Ecco il suo messaggio sui social, da vero leader. IL messaggio – «Ieri, con scarso rendimento e risultato tutt’altro che accettabile, abbiamo chiuso le nostre partite programmate nel 2020, un anno speciale per molti versi particolari. Stadi vuoti, protocolli COVID, partite posticipate, soste lunghe e calendario strettissimo. Ma questa non è una scusa. Sappiamo che dobbiamo dare di più di noi stessi, per poter giocare meglio e vincere in maniera più coerente. Siamo Juventini! E semplicemente non possiamo accettare niente ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ilsui social da parte diall’indomani della sconfitta della Juventus in casa contro latorna a parlare e commenta lo 0-3 subito dalla Juve contro la. Ecco il suosui social, da vero leader. IL– «Ieri, con scarso rendimento e risultato tutt’altro che accettabile, abbiamo chiuso le nostre partite programmate nel 2020, un anno speciale per molti versi particolari. Stadi vuoti, protocolli COVID, partite posticipate, soste lunghe e calendario strettissimo. Ma questa non è una scusa. Sappiamo che dobbiamo dare di più di noi stessi, per poter giocare meglio e vincere in maniera più coerente. Siamo Juventini! E semplicemente non possiamo accettare niente ...

tancredipalmeri : Molti chiedono sui casi alla moviola di Juventus-Fiorentina: c’era secondo giallo per Borja Valero, il fallo su Ber… - forumJuventus : Finalmente ci siamo riusciti, il premio “Giocatore Juventino dell’anno 2019/2020” è nelle mani del vincitore, scelt… - ChampionsLeague : ???? Leo Messi ?? Cristiano Ronaldo... #UCL | @FCBarcelona - RosyProietti : RT @NonSoloJuve: L’APPELLO (AI TIFOSI) DEL RE ?? ??”Non ci sono scuse per niente. Siamo la @juventusfc! Non possiamo accettare qualcosa me… - Biancon3ro1897 : RT @Giusepp87907736: Cristiano Ronaldo è il giocatore più forte mai esistito. Chi dice il contrario o non è d'accordo mente! #juventus #cr… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo Zidane: "Cristiano Ronaldo-Benzema? Uno fa solo gol, l'altro no" Tuttosport Juve:C.Ronaldo’prestazione scadente, dobbiamo dare di più’

(ANSA) – TORINO, 23 DIC – "Ieri, con una prestazione scadente e un risultato tutt’altro che accettabile, abbiamo chiuso il nostro 2020": così su Instagram Cristiano Ronaldo dopo la sconfitta con la ...

Cristiano Ronaldo scuote la Juventus e fa un appello ai tifosi

Dopo le scuse di Leonardo Bonucci, l’altro leader carismatico dello spogliatoio, Cristiano Ronaldo, con un lungo messaggio su Instagram ha voluto scuotere la squadra e allo stesso tempo rassicurare i ...

(ANSA) – TORINO, 23 DIC – "Ieri, con una prestazione scadente e un risultato tutt’altro che accettabile, abbiamo chiuso il nostro 2020": così su Instagram Cristiano Ronaldo dopo la sconfitta con la ...Dopo le scuse di Leonardo Bonucci, l’altro leader carismatico dello spogliatoio, Cristiano Ronaldo, con un lungo messaggio su Instagram ha voluto scuotere la squadra e allo stesso tempo rassicurare i ...