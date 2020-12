Crisi di Governo, Renzi torna alla carica: “Franceschini bleffa” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Matteo Renzi è tornato a parlare della presunta o probabile Crisi di Governo, con i suoi che a questo punto potrebbero uscire. Matteo Renzi (Fonte foto: Getty Images)L’ex premier ed ex sindaco di Firenze, Matteo Renzi non si arrende nella sua personalissima battaglia contro il Governo Conte, di cui fa parte. Battaglia sua e del suo partito, Italia Viva, che da settimane ormai chiede voce in capitolo circa la gestione, insieme a tutti gli altri, dei soldi del Recovery Fund. Renzi che chiede che si torni a fare politica che si parli di politica, Renzi che non ama particolarmente l’attuale atteggiamento di Conte e non si trattiene insieme ai suoi, dal dirlo. La minaccia a Conte di uscire se non ascoltati, l’ultimatum ... Leggi su chenews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Matteoto a parlare della presunta o probabiledi, con i suoi che a questo punto potrebbero uscire. Matteo(Fonte foto: Getty Images)L’ex premier ed ex sindaco di Firenze, Matteonon si arrende nella sua personalissima battaglia contro ilConte, di cui fa parte. Battaglia sua e del suo partito, Italia Viva, che da settimane ormai chiede voce in capitolo circa la gestione, insieme a tutti gli altri, dei soldi del Recovery Fund.che chiede che si torni a fare politica che si parli di politica,che non ama particolarmente l’attuale atteggiamento di Conte e non si trattiene insieme ai suoi, dal dirlo. La minaccia a Conte di uscire se non ascoltati, l’ultimatum ...

