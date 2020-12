Crippa a Bolzano il 31 E’ assalto al record europeo dei 5.000

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Si svolgerà senza pubblico e non nel centro storico di, ma al centro di guida sicura Safety Park la 46ª edizione della Corsa di San Silvestro BOclassic Alto Adige di giovedì 31 dicembre, che è ...

BOLZANO. Si svolgerà senza pubblico e non nel centro storico di Bolzano, ma al centro di guida sicura Safety Park la 46esima edizione della Corsa di San Silvestro BOclassic Alto Adige di giovedì 31 di ...