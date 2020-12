Cremonese Monza | probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Partita valida per la quindicesima giornata della Serie B 2020/21.si giocherà domenica 27 dicembre alle ore 21.00 presso lo stadio Giovanni Zini. Come arrivano le squadre? I padroni di casa sono in un buon momento di forma. La banda di Bisoli è reduce da due successi di fila. Sei punti conquistati contro Cosenza eche hanno permesso ai grigiorossi di uscire dalla zona rossa della classifica. Il posto occupato è il quindicesimo posto, con un totale di 15 punti. Inoltre sembrano essersi sbloccati definitivamente anche gli attaccanti, soprattutto Daniel Ciofani.Ildi Brocchi ha risposto bene alla sconfitta subita contro il Pescara. Infatti nell’ultimo turno di campionato è arrivata una convincente vittoria contro l’Ascoli. Un 2-0 firmato Carlos Augusto e Frattesi. Ora i brianzoli ...