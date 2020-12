Covid, Villani (Sip): “Vaccino efficace anche sulla variante inglese” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA – “Il vaccino e’ efficace anche rispetto alla mutazione inglese del Sars-Cov-2”. A dirlo e’ Alberto Villani, presidente della Societa’ italiana di Pediatria (Sip), intervistato a Unomattina. “Il virus e’ un parassita endocellulare obbligato– spiega Villani- il che significa che per vivere deve stare all’interno di una cellula. E’ normale che nel tempo si modifichi, lo fanno tutti i virus. Il vaccino e’ stato concepito su quelle che sono delle proteine fondamentali per la sua vita, perche’ sono quelle che gli consentono di attecchire sulla cellula e poi di penetrare. E ovviamente– sottolinea il pediatra- il virus non cambiera’ mai queste proteine, che sono quelle che servono per la sua sopravvivenza”. Leggi su dire (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA – “Il vaccino e’ efficace anche rispetto alla mutazione inglese del Sars-Cov-2”. A dirlo e’ Alberto Villani, presidente della Societa’ italiana di Pediatria (Sip), intervistato a Unomattina. “Il virus e’ un parassita endocellulare obbligato– spiega Villani- il che significa che per vivere deve stare all’interno di una cellula. E’ normale che nel tempo si modifichi, lo fanno tutti i virus. Il vaccino e’ stato concepito su quelle che sono delle proteine fondamentali per la sua vita, perche’ sono quelle che gli consentono di attecchire sulla cellula e poi di penetrare. E ovviamente– sottolinea il pediatra- il virus non cambiera’ mai queste proteine, che sono quelle che servono per la sua sopravvivenza”.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Villani Alberto Villani (Cts): "Vaccino Covid per i bambini non è la priorità" (di G. Belardelli) L'HuffPost VARIANTE INGLESE?/ “Le scuole sono luoghi sicuri, è più pericolosa la variante umana”

La variante inglese del Covid minaccia la riapertura delle scuole in Italia? Risponde Alberto Villani, pediatra e membro del Cts ...

La variante inglese del Covid minaccia la riapertura delle scuole in Italia? Risponde Alberto Villani, pediatra e membro del Cts ...