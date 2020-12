Covid, Valerio Scanu in lutto: il padre Tonino è morto (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Grave lutto per Valerio Scanu, che si appresta a vivere un Natale doloroso. Si è spento a soli 64 anni il padre Tonino, ricoverato da un mese e mezzo per Covid. La notizia arriva dal sito La nuova Sardegna. Un uomo dal cuore grande e dall’ allegria contagiosa. Il Covid si è portato via Tonino Scanu, padre del cantante Valerio, 64 anni, storico dipendente comunale, mastro fritellaio e anima di molti eventi benefici. Da un mese e mezzo era ricoverato al Mater Olbia, prima in Sub intensiva e poi in Terapia intensiva. La comunità isolana ha fatto il tifo per Tonino in queste settimane, ma il virus è stato più forte e oggi, 23 dicembre, il suo cuore ha smesso di battere. La comunità isolana ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Graveper, che si appresta a vivere un Natale doloroso. Si è spento a soli 64 anni il, ricoverato da un mese e mezzo per. La notizia arriva dal sito La nuova Sardegna. Un uomo dal cuore grande e dall’ allegria contagiosa. Ilsi è portato viadel cantante, 64 anni, storico dipendente comunale, mastro fritellaio e anima di molti eventi benefici. Da un mese e mezzo era ricoverato al Mater Olbia, prima in Sub intensiva e poi in Terapia intensiva. La comunità isolana ha fatto il tifo perin queste settimane, ma il virus è stato più forte e oggi, 23 dicembre, il suo cuore ha smesso di battere. La comunità isolana ...

