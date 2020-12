Covid – Vaccino? Quello cinese già si può comprare nei negozi di “massaggi” – (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Covid – Vaccino? Quello cinese già si può comprare nei negozi di “massaggi” – Da tempo circolava la notizia della strana immunità della comunità cinese al contagio del Coronavirus nel nostro paese. Un fenomeno, verificato ed ancora verificabile in tutta Italia, ma in particolare rilevato, soprattutto, nella regione Campania. Finalmente, da pochi giorni, sull’argomento è stato possibile chiarire il mistero che, così tanto, agitava la comunità scientifica alla ricerca di una ragionevole spiegazione. I cinesi ed il loro governo che, al contrario dei nostri connazionali, fessi non sono, avendo rilevato un calo mondiale della loro prolifica, positiva economia, proveniente anche dalle risorse estere, sono corsi con immediatezza ai rimedi. Senza proclami e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 dicembre 2020)già si puòneidi “” – Da tempo circolava la notizia della strana immunità della comunitàal contagio del Coronavirus nel nostro paese. Un fenomeno, verificato ed ancora verificabile in tutta Italia, ma in particolare rilevato, soprattutto, nella regione Campania. Finalmente, da pochi giorni, sull’argomento è stato possibile chiarire il mistero che, così tanto, agitava la comunità scientifica alla ricerca di una ragionevole spiegazione. I cinesi ed il loro governo che, al contrario dei nostri connazionali, fessi non sono, avendo rilevato un calo mondiale della loro prolifica, positiva economia, proveniente anche dalle risorse estere, sono corsi con immediatezza ai rimedi. Senza proclami e ...

RobertoBurioni : Complimenti ad AIFA e al nuovo presidente Prof. Giorgio Palù per l’approvazione istantanea del vaccino contro COVID-19. Un ottimo inizio. - RobertoBurioni : EMA ha dato ok al vaccino anti-COVID-19. Avanti a tutta forza con le vaccinazioni in Italia. Un ritardo non sarebbe giustificabile. - Corriere : AstraZeneca: il nostro vaccino efficace contro variante inglese - Affaritaliani : Covid, Gimbe: cala effetto restrizioni e incertezza dosi vaccino - VittorioBanti : Sì, è preoccupante come persone pur dotate di acume e sensibilità siano totalmente 'prese' dalla narrazione Covid e… -