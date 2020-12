Covid, report settimanale Iss: Rt in Italia sale a 0.90. Cinque regioni a rischio alto (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'Rt nazionale in questa settimana, secondo la bozza elaborata dall'Istituto Superiore di Sanità relativa al monitoraggio dei dati sui contagi, sale a 0,90: la scorsa settimana si era attestato a 0,86. Lieve aumento generale del rischio, con la maggior parte delle regioni/Province autonome a livello Moderato o alto. In particolare, Liguria, Marche, Puglia, Umbria e Veneto sono classificate a rischio alto. Invito a fare attenzione durante le feste Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'Rt nazionale in questa settimana, secondo la bozza elaborata dall'Istituto Superiore di Sanità relativa al monitoraggio dei dati sui contagi,a 0,90: la scorsa settimana si era attestato a 0,86. Lieve aumento generale del, con la maggior parte delle/Province autonome a livello Moderato o. In particolare, Liguria, Marche, Puglia, Umbria e Veneto sono classificate a. Invito a fare attenzione durante le feste

reportrai3 : L’OMS teme che la sua risposta al Covid finisca nei tribunali di tutto il mondo. Ma nonostante gli avvertimenti e l… - reportrai3 : L'ospedale del Mare di Napoli che doveva essere il fiore all'occhiello per la gestione dei pazienti Covid aveva il… - reportrai3 : #Report #DaRivedere 'La sentinella' di Giulia Presutti e Marzia Amico Non c'è voluto molto perché scoprissimo che c… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, report settimanale Iss: Rt in Italia sale a 0.90. Cinque regioni a rischio alto - SkyTG24 : Covid, report settimanale Iss: Rt in Italia sale a 0.90. Cinque regioni a rischio alto -

Ultime Notizie dalla rete : Covid report Covid, superati i 70mila morti. E un report ora inchioda l'Italia ilGiornale.it Siena. Priori e Capitani, insieme ai fantini del Palio, donano un ecografo portatile all’AOU Senese

«Si tratta di uno strumento di importanza strategica che destineremo sin da subito all’area Covid – ha spiegato il dottor Pasquale ... e esaminare l’utilizzo del sito web, compilare report sulle ...

Campania - Covid, registrati più di mille positivi, aumentano i guariti

I guariti sono 2. 360. ;Report posti letto su base regionale indica 107 i posti etto di terapia intensiva occupati e in 656 quelli disponibili. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 (Covid e ...

«Si tratta di uno strumento di importanza strategica che destineremo sin da subito all’area Covid – ha spiegato il dottor Pasquale ... e esaminare l’utilizzo del sito web, compilare report sulle ...I guariti sono 2. 360. ;Report posti letto su base regionale indica 107 i posti etto di terapia intensiva occupati e in 656 quelli disponibili. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 (Covid e ...