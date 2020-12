Covid, Regno Unito estende il lockdown ad altre aree. In Germania altri 962 morti in 24 ore. Madrid blindata fino al 6 gennaio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Regno Unito ha deciso di estendere il lockdown rigido, previsto attualmente per Londra e il sud-est Inghilterra, ad altre aree del Paese al fine di contrastare la variante Covid. Lo ha detto il ministro della Salute, Matt Hancock, mentre altri membri del governo di Boris Johnson avevano già anticipato che l’inasprimento delle misure, con l’applicazione del regime ‘Tier 4’ (livello massimo di allerta anti coronavirus), potrebbe scattare a partire da Santo Stefano. A finire nella fascia critica potrebbero essere il Sussex, alcune parti delle Midlands e il nord Inghilterra. “È necessario valutare se il sistema a più livelli sia abbastanza efficace o se a un certo punto in futuro dobbiamo intraprendere ulteriori azioni”, ha sottolineato il ministro per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ilha deciso dire ilrigido, previsto attualmente per Londra e il sud-est Inghilterra, addel Paese al fine di contrastare la variante. Lo ha detto il ministro della Salute, Matt Hancock, mentremembri del governo di Boris Johnson avevano già anticipato che l’inasprimento delle misure, con l’applicazione del regime ‘Tier 4’ (livello massimo di allerta anti coronavirus), potrebbe scattare a partire da Santo Stefano. A finire nella fascia critica potrebbero essere il Sussex, alcune parti delle Midlands e il nord Inghilterra. “È necessario valutare se il sistema a più livelli sia abbastanza efficace o se a un certo punto in futuro dobbiamo intraprendere ulteriori azioni”, ha sottolineato il ministro per ...

