Covid | ragazzo a Londra | “Nuovo ceppo porta stanchezza e mal di testa”

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA – Adriano, 29enne calabrese che vive a Londra da diversi anni, è intervenuto nella trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus, per raccontare la sua esperienza diretta con il nuovo ceppo del Coronavirus.

romeoagresti : #Paratici a “Sky”: “#Dybala? Il presidente è stato chiaro. Vogliamo bene a Paulo, è un ragazzo eccezionale. Rinnovo… - lugro81 : RT @ilmessaggeroit: Covid, 18enne viola la quarentena e va alle isole Cayman a trovare il ragazzo: condannata a 4 mesi di carcere https://t… - Trswingercouple : RT @Ozzofanbears1: ????: Ciao, ragazzo. Quest'estate non siamo andati al mare per il covid. Ma oggi mi sono ricordato di questa e ho pensato… - Guido47955 : @PeppinInter @Sonoinnocentema Vuole copiare Pistorius e battere il Covid...Coraggio ragazzo che correrai veloce - LevyGalanti : RT @ilmessaggeroit: Covid, 18enne viola la quarentena e va alle isole Cayman a trovare il ragazzo: condannata a 4 mesi di carcere https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ragazzo

Il Messaggero

#BRINDISICHIAMA, LA CALL DIVENTA UN INSTANT BOOK. IL GESTO DI AUGURI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI BRINDISI. A TUTTI I RAGAZZI E ALLE RAGAZZE E ALLA CITTADINANZA INTERA. M ...Ex poliziotto non vedente preso di mira da una banda di ragazzini che gli sparano addosso con pistole ad aria. E' accaduto ad Acerra dove Giacomo P., ex poliziotto che negli ...