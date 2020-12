Covid, oltre 500 tamponi processati al “San Pio”: 86 quelli positivi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. “San Pio” ha processato 505 tamponi nelle ultime 24 ore, dei quali 86 risultati positivi. Degli ottantasei positivi, 19 rappresentano nuovi casi, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre gli altri 67 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. “San Pio” ha processato 505nelle ultime 24 ore, dei quali 86 risultati. Degli ottantasei, 19 rappresentano nuovi casi, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre gli altri 67 si riferiscono a conferme dità già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

