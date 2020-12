Covid, lo studio: la memoria immunitaria dura almeno otto mesi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La notizia arriva da uno studio australiano, pubblicato su Science Immunology: chi è stato infettato da Covid-19 ha una memoria immunitaria che lo protegge dalla reinfezione per almeno otto mesi. LEGGI ANCHE: Lockdown Natale, al via domani zona rossa: 70 mila agenti, controlli a tappeto I risultati della nuova ricerca sono molto importanti poiché rafforzano L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La notizia arriva da unoaustraliano, pubblicato su Science Immunology: chi è stato infettato da-19 ha unache lo protegge dalla reinfezione per. LEGGI ANCHE: Lockdown Natale, al via domani zona rossa: 70 mila agenti, controlli a tappeto I risultati della nuova ricerca sono molto importanti poiché rafforzano L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

smf_dc : RT @MaurizioBlondet: Esclusiva CDC: Addio all’influenza, esiste solo la Covid-19. Lo studio che lo rivela - salvomeo : @Adnkronos Anche chi pensa che il covid sia solo un raffreddore e magari deve aspettare l'anno prossimo per una vis… - fintechIT : RT @workinVoice: Il #Covid ridisegna l'economia: #fintech, piattaforme di #openbanking, hub e associazioni, non solo non si sono mai fermat… - workinVoice : Il #Covid ridisegna l'economia: #fintech, piattaforme di #openbanking, hub e associazioni, non solo non si sono mai… - ViselliTania : RT @riktroiani: Avviato progetto di addestramento #cani anti-#covid a #Roma. Secondo uno studio di Hannover, sono in grado di differenziare… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid studio Covid:Pascale,al Crom un laboratorio dedicato a studio virus Agenzia ANSA Covid, immunità a virus dopo l'infezione dura almeno 8 mesi

Chi è stato infettato da Covid-19 ha una memoria immunitaria che lo protegge dalla reinfezione per almeno otto mesi. Questa la notizia che arriva da uno studio australiano, pubblicato su Science ...

Coronavirus: Gimbe, ‘vaccini sono pochi, rivalutare piano gestione pandemica’

Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - "Al di là del potenziamento delle misure restrittive per il periodo di Natale due fattori influenzeranno nei prossimi mesi l’evoluzione della pandemia nel nostro Pae ...

Chi è stato infettato da Covid-19 ha una memoria immunitaria che lo protegge dalla reinfezione per almeno otto mesi. Questa la notizia che arriva da uno studio australiano, pubblicato su Science ...Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - "Al di là del potenziamento delle misure restrittive per il periodo di Natale due fattori influenzeranno nei prossimi mesi l’evoluzione della pandemia nel nostro Pae ...