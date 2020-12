Covid Liguria, calano i positivi e i ricoveri. La Spezia, 54 nuovi casi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Sono 228 i nuovi positivi al Covid in Liguria nelle ultime 24 ore, dunque il totale da inizio emergenza arriva a 58.198. Di questi nuovi casi, un quarto è relativo a La Spezia e provincia. ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Sono 228 ialinnelle ultime 24 ore, dunque il totale da inizio emergenza arriva a 58.198. Di questi, un quarto è relativo a Lae provincia. ...

