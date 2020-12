Covid, l’allarme della fondazione Gimbe sul piano vaccinale e sulle dosi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Redazione Il piano vaccinale contro il Covid-19 messo a punto dal ministero della Salute prevede accordi con le aziende per oltre 202 milioni di dosi. Al momento però, secondo quanto sottolinea la fondazione Gimbe nel suo consueto monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia, le dosi certe sono solo poco più di 10 milioni entro marzo 2021 e 22,8 milioni entro giugno. Allo stato attuale, secondo il presidente Gimbe Nino Cartabellotta, “è possibile solo fare previsioni di massima rispetto al raggiungimento di una copertura vaccinale del 60-70% della popolazione”. Oltre al vaccino Pfizer-BioNtech, già approvato, e a quello di Moderna, che dovrebbe avere il via libera il 6 ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Redazione Ilcontro il-19 messo a punto dal ministeroSalute prevede accordi con le aziende per oltre 202 milioni di. Al momento però, secondo quanto sottolinea lanel suo consueto monitoraggio settimanale sull’andamentopandemia, lecerte sono solo poco più di 10 milioni entro marzo 2021 e 22,8 milioni entro giugno. Allo stato attuale, secondo il presidenteNino Cartabellotta, “è possibile solo fare previsioni di massima rispetto al raggiungimento di una coperturadel 60-70%popolazione”. Oltre al vaccino Pfizer-BioNtech, già approvato, e a quello di Moderna, che dovrebbe avere il via libera il 6 ...

