Covid, la variante inglese: ‘E’ più facilmente trasmissibile da giovani e bambini’ (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La variante inglese del Covid-19 è ormai nota a tutta l’Europa. L’Oms ritiene che la mutazione inglese del nuovo coronavirus possa essere “più facilmente trasmissibile da giovani e bambini“, tuttavia sono in corso più studi al riguardo: lo ha rilevato l’inviato speciale dell’organizzazione Onu per il Covid, David Nabarro. Quindi se fosse maggiormente contagiosa da bambini e ragazzi sarebbe un bel dilemma. Certo è che gli studi sulla nuova variante proseguono senza sosta, per capire, eventualmente, come eliminarla. Intanto i voli dall’Inghilterra sono stati tutti cancellati. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ladel-19 è ormai nota a tutta l’Europa. L’Oms ritiene che la mutazionedel nuovo coronavirus possa essere “piùdae bambini“, tuttavia sono in corso più studi al riguardo: lo ha rilevato l’inviato speciale dell’organizzazione Onu per il, David Nabarro. Quindi se fosse maggiormente contagiosa da bambini e ragazzi sarebbe un bel dilemma. Certo è che gli studi sulla nuovaproseguono senza sosta, per capire, eventualmente, come eliminarla. Intanto i voli dall’Inghilterra sono stati tutti cancellati. su Il Corriere della Città.

Agenzia_Ansa : #Covid un caso di variante inglese a Loreto senza contatti con la Gran Bretagna. Si tratta di una persona che si er… - Corriere : AstraZeneca: il nostro vaccino efficace contro variante inglese - MediasetTgcom24 : Variante Covid, la rabbia degli italiani bloccati negli aeroporti di Londra: 'Abbandonati dal nostro Paese' … - giuseppelandi : RT @GiancarloDeRisi: Il governo abbandona gli italiani in Gran Bretagna ma fa il ponte aereo per portare immigrati in Italia! Tanta rabbia… - marisavillani : RT @Agenzia_Ansa: #Covid un caso di variante inglese a Loreto senza contatti con la Gran Bretagna. Si tratta di una persona che si era sott… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid variante Covid variante inglese, Cauda: “Virus mutato più veloce perché contagia i bambini” Orizzonte Scuola Lo mostrano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali relativi al 22 dicembre

Scendono ancora i ricoveri da Covid 19 in Italia. Calati al 38% i posti letto occupati da pazienti affetti da Coronavirus. Il dato è quindi sotto la soglia di allerta del 40%. Migliora anche il dato s ...

Covid, 435 nuovi casi in Toscana. L’ospedale di Porto Ferraio: “Sospettiamo che la variante inglese sia già qui”

“I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 435 su 12.264 tamponi molecolari e 5.871 test rapidi effettuati”, lo ha annunciato il presidente della Regione Eugenio Giani in un ...

Scendono ancora i ricoveri da Covid 19 in Italia. Calati al 38% i posti letto occupati da pazienti affetti da Coronavirus. Il dato è quindi sotto la soglia di allerta del 40%. Migliora anche il dato s ...“I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 435 su 12.264 tamponi molecolari e 5.871 test rapidi effettuati”, lo ha annunciato il presidente della Regione Eugenio Giani in un ...