Covid Italia: 553 morti, superata quota 70mila. Tasso positività all'8,3% (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati altri 553 decessi legati alla pandemia di coronavirus. Il bilancio totale delle vittime supera così quota 70 mila. Sono 14.522 i nuovi casi. Sono stati processati 175.364 tamponi, per cui il Tasso di positività si attesta all'8,3%.

RobertoBurioni : EMA ha dato ok al vaccino anti-COVID-19. Avanti a tutta forza con le vaccinazioni in Italia. Un ritardo non sarebbe giustificabile. - guerini_lorenzo : Con il Presidente #Mattarella per portare i nostri auguri al personale della #Difesa impegnato in Italia e nel Mond… - Corriere : In Italia la seconda ondata ha fatto più morti della prima - LuigiF97101292 : RT @RaiNews: Calano le terapie intensive (-63) #coronavirus #Covid - diegonanni76 : RT @RaiNews: Calano le terapie intensive (-63) #coronavirus #Covid -