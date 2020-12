Covid inglese | il viaggio infinito di Karim verso Gerenzano | bloccato all’Eurotunnel

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il porto di Dover è stato riaperto al traffico in uscita. Nella notte un accordo tra Regno Unito e Francia ha messo fine al blocco temporaneo dei collegamenti sul canale della Manica dopo le restrizioni dovute alla scoperta della “variante” del Coronavirus. Lunghe file di tir e auto intasano ancora le principali strade del td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Agenzia_Ansa : #Covid un caso di variante inglese a Loreto senza contatti con la Gran Bretagna. Si tratta di una persona che si er… - Corriere : AstraZeneca: il nostro vaccino efficace contro variante inglese - fattoquotidiano : Covid, la scienziata che lo isolò: “Vaccino efficace anche sulla variante inglese? È come con l’influenza, il farma… - sciolti_cani : #23dicembre #conte #renzi #dalema #variantecovid #Conte ricompone l'attrito con #Renzi, ma rispunta dall'oltretomb… - janavel7 : Sondaggio Crusca. Mettendo fuori classifica Covid e Coronavirus, quale è la parola simbolo del 2020? 1- Lockdown 2-… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid inglese

I conducenti di camion protestano presso l’area di sosta dei camion dell’aeroporto di Manston, nel Kent inglese, quando viene loro richiesto un test Covid negativo certificato per raggiungere la Franc ...La variante cosiddetta “inglese” del nuovo coronavirus si starebbe diffondendo più rapidamente per la maggiore capacità di trasmettersi ai bambini. Lo dice in un’intervista al Messaggero ...