Covid | il dramma di Bellugi | ex calciatore | “Il virus si è preso le mie gambe”

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’ex difensore dell’Inter, Mauro, 70 anni, ha subito un’operazione per l’amputazione di entrambe le. L’exera ricoverato in ospedale da inizio novembre dopo essere risultato positivo al. I medici hanno riscontrato l’aggravarsi di alcune patologie pregresse, che hanno messo gravemente in pericolo la vita di Mauro. Ma l’exsembra non scoraggiarsi: “Prenderò quelle di Pistorius”, ha detto all’amico Luca Serafini in video-conferenza dall’ospedale, in un’intervista riportata su altropensiero.net. >> Natale, le regole per il 24 e 25 Dicembre: ecco i negozi che resteranno aperti, Mauro: amputate leL’ex giocatore tra gli anni Sessanta e Ottanta ...