Covid, il Congresso Usa approva il pacchetto di aiuti da 900 miliardi. Il video (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Covid, il Congresso Usa approva il pacchetto di aiuti da 900 miliardi Washington, 23 dic. (askanews) – Il presidente eletto Joe Biden chiederà al Congresso americano di approvare un altro progetto di legge di aiuti (Relief Bill) una volta che si sarà insediato il 20 gennaio. "Il Congresso ha fatto il suo lavoro questa settimana. Io posso e devo chiedere loro di farlo nuovamente l'anno prossimo", ha affermato Biden, in un discorso alla Nazione pre-natalizio diffuso dal Delaware. Il Congresso Usa ha approvato l'atteso pacchetto di aiuti da 900 miliardi di dollari per affrontare la crisi pandemica. I senatori hanno votato ad ampia ...

