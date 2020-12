Covid | guardia alta anche a Natale L' Rt risale

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il peggioramento è “lieve”, ma c’è. Come “la preoccupazione per l’indice Rt che non scende”, dice una fonte di primo livello dalla Cabina di regia. L’Italia, dunque, si appresta ad affrontare le festività natalizie con nuove restrizioni (tra zone rosse e arancioni che scatteranno a partire dalla mezzanotte e saranno attive a seconda dei giorni) in uno scenario meno tranquillo di quello che ci si aspettava. Impensierisce la situazione del Veneto, che con gli altri 3357 positivi registrati oggi, continua a fare da traino nell’incremento dei nuovi casi. E il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si dice pronto a irrigidire le restrizioni. “Se gli esperti ci dicono che la probabilità di una terza ondata è concreta, ora si presentala possibilità di una variante inglese che corre molto più veloce e dal Veneto arrivano strani dati da approfondire, io non ci penso ...