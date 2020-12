Covid, Gallera: “Primi vaccini al Niguarda. Da lì in 14 siti della Lombardia tra cui Alzano e Codogno. Il 27 dicembre saranno inoculate 1620 dosi” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “In Lombardia i Primi crio-box con 324 fiale per effettuare 1.620 dosi di vaccino anti-Covid arriveranno il 27 dicembre all’ospedale Niguarda di Milano che sarà l’hub centrale. Da lì saranno trasferite in 14 siti della nostra Regione. Tutta la Lombardia è stata percorsa dal virus e tutti gli ospedali hanno dato grandi prove. Abbiamo deciso di avviare la campagna in maniera diffusa in tutti i luoghi simbolo, tra cui l’ospedale di Alzano e Codogno“. Così l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera presentando il piano vaccinale in Regione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Incrio-box con 324 fiale per effettuare 1.620di vaccino anti-arriveranno il 27all’ospedaledi Milano che sarà l’hub centrale. Da lìtrasferite in 14nostra Regione. Tutta laè stata percorsa dal virus e tutti gli ospedali hanno dato grandi prove. Abbiamo deciso di avviare la campagna in maniera diffusa in tutti i luoghi simbolo, tra cui l’ospedale di“. Così l’assessore regionale al Welfare Giuliopresentando il piano vaccinale in Regione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

