Covid, firmata ordinanza su voli da Gran Bretagna: solo per residenti e per necessità. Test in partenza e arrivo e quarantena (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’ingresso sul territorio da Gran Bretagna e Irlanda del Nord è consentito solo se si ha “la residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella della presente ordinanza” o “un motivo di assoluta necessità comprovato mediante dichiarazione”. È quanto prevede l’ordinanza firmata dai ministri Roberto Speranza, Luigi Di Maio e Paola De Micheli. Altri requisiti imposti dall’ordinanza sono l’obbligo di presentare un tampone negativo (molecolare o antigienico) effettuato nelle 72 ore precedenti e l’obbligo di sottoporsi a un altro Test al momento dell’arrivo entro 48 ore. Una volta arrivati a destinazione, bisognerà sottoporsi all’isolamento fiduciario per 14 giorni. Le disposizioni si applicano fino al 6 gennaio 2021. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’ingresso sul territorio dae Irlanda del Nord è consentitose si ha “la residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella della presente” o “un motivo di assolutacomprovato mediante dichiarazione”. È quanto prevede l’dai ministri Roberto Speranza, Luigi Di Maio e Paola De Micheli. Altri requisiti imposti dall’sono l’obbligo di presentare un tampone negativo (molecolare o antigienico) effettuato nelle 72 ore precedenti e l’obbligo di sottoporsi a un altroal momento dell’entro 48 ore. Una volta arrivati a destinazione, bisognerà sottoporsi all’isolamento fiduciario per 14 giorni. Le disposizioni si applicano fino al 6 gennaio 2021. ...

fabrimilan65 : RT @fabrimilan65: Una canzone sul coronavirus firmata da #IggyPop. L'iguana del rock ha pubblicato un brano ispirato dalla pandemia da Cov… - salernonotizie : Variante covid inglese, firmata ordinanza per rientro degli italiani dalla Gran Bretagna - gioalbarosa : RT @LaStampa: La lettera firmata da 446 dei 1.383 detenuti del Lorusso e Cutugno. Aumentano i contagi, cresce l’angoscia, s’incrementa la r… - LaStampa : La lettera firmata da 446 dei 1.383 detenuti del Lorusso e Cutugno. Aumentano i contagi, cresce l’angoscia, s’incre… - GFucci58 : RT @fanpage: Gli italiani residenti in Gran Bretagna possono far rientro in Italia. Firmata l'ordinanza. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid firmata Variante covid inglese, firmata ordinanza per rientro degli italiani dalla Gran Bretagna Fanpage.it Covid, rientri dalla Gran Bretagna: in Italia solo chi ha la residenza, tamponi e quarantena obbligatori

È quanto prevede l'ordinanza firmata dai ministri della Salute ... A condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 7 del Dpcm 3 ...

Coronavirus, ordinanza 'anti aperitivi' a Napoli: 31 aree chiuse in caso assembramenti

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha firmato un'ordinanza recante "misure urgenti per fronteggiare fenomeni di assembramento su alcune strade cittadine nelle giornate del 24 e 31 dicembre 2020".

È quanto prevede l'ordinanza firmata dai ministri della Salute ... A condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 7 del Dpcm 3 ...Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha firmato un'ordinanza recante "misure urgenti per fronteggiare fenomeni di assembramento su alcune strade cittadine nelle giornate del 24 e 31 dicembre 2020".