Covid e farmacie online: boom di vendite nel settore (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Covid ha cambiato il modo di consumare, di acquistare e di prendere decisioni e, dunque, anche le nostre abitudini rispetto alla salute. Dopo quasi un anno di uscite limitate, divieti, ordinanze e auto-certificazioni gli esperti hanno messo mano ai dati del commercio online e hanno cercato di tirare le somme su cosa è cambiato rispetto al 2019. In particolare abbiamo analizzato le ricerche che riguardano il settore dei farmaci da banco e dei prodotti per il benessere che hanno subìto un aumento di vendite online pari al +30% rispetto al 2019 per un giro d’affari del valore di quasi quattrocento milioni di euro. Se queste stime di inizio anno saranno confermate, spiega IQVIA (azienda leader nell’elaborazione di dati del settore healtcare) l’Italia si posizionerà al terzo posto in ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ilha cambiato il modo di consumare, di acquistare e di prendere decisioni e, dunque, anche le nostre abitudini rispetto alla salute. Dopo quasi un anno di uscite limitate, divieti, ordinanze e auto-certificazioni gli esperti hanno messo mano ai dati del commercioe hanno cercato di tirare le somme su cosa è cambiato rispetto al 2019. In particolare abbiamo analizzato le ricerche che riguardano ildei farmaci da banco e dei prodotti per il benessere che hanno subìto un aumento dipari al +30% rispetto al 2019 per un giro d’affari del valore di quasi quattrocento milioni di euro. Se queste stime di inizio anno saranno confermate, spiega IQVIA (azienda leader nell’elaborazione di dati delhealtcare) l’Italia si posizionerà al terzo posto in ...

infoitinterno : VIDEO | 6.000 positivi su 100mila tamponi in un mese nelle farmacie. D'Amato: 'Utili anche per i vaccini anti covid' - infoitinterno : Covid Lazio, tamponi nelle farmacie: in un mese scoperti oltre 6mila positivi - Italpress : Coronavirus, in un mese 122 mila test covid in farmacie Lazio - Notiziedi_it : Coronavirus, in un mese 122 mila test covid in farmacie Lazio - CorriereCitta : Coronavirus, in un mese 122 mila test covid in farmacie Lazio -