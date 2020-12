Covid, dalla spesa agli spostamenti: cosa si potrà fare e cosa no la vigilia di Natale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il 24 dicembre è il primo giorno di zona rossa in Italia. I supemercati saranno aperti, così come diverse tipologie di negozi. Vietati gli spostamenti se non per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute, per i quali serve l'autocertificazione. Ecco cosa è consentito fare e cosa è vietato secondo le misure contenute nel decreto Natale Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il 24 dicembre è il primo giorno di zona rossa in Italia. I supemercati saranno aperti, così come diverse tipologie di negozi. Vietati glise non per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute, per i quali serve l'autocertificazione. Eccoè consentitoè vietato secondo le misure contenute nel decreto

sole24ore : La prima pagina di oggi, mercoledì #23dicembre, del #Sole24Ore: scontro nel #governo sul blocco delle… - fattoquotidiano : Covid, Regno Unito estende il lockdown ad altre aree. In Germania altri 962 morti in 24 ore. Madrid blindata fino a… - Agenzia_Ansa : Vaia (Spallanzani): il #vaccino non è messo in discussione dalla variante #Covid #ANSA - HarryMassa94 : RT @ilruttosovrano: Sono due giorni che Fontana e Gallera si stanno chiedendo com'è possibile che sia arrivata dalla Cina una variante ingl… - Valenti07388668 : RT @ilruttosovrano: Sono due giorni che Fontana e Gallera si stanno chiedendo com'è possibile che sia arrivata dalla Cina una variante ingl… -