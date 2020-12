Covid, “Dal Sudafrica una nuova variante ancora più trasmissibile”, avverte il ministro della Salute britannico (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tanto per non farci mancare niente, giunge la notizia che nel Regno Unito è stata appena isolata una nuova variante del Covid, come quella individuata in Sudafrica, e ritenuta “ancora più contagiosa”. Ad annunciarlo è stato Matt Hancok, ministro della Salute (nella foto), riferendo di due cittadini britannici, purtroppo risultati essere positivi al lo rientro dal Sudafrica. Vista la gravità della situazione, il governo ha quindi diposto da subito l’isolamento a chiunque rientrato in Gb dal Sudafrica nelle ultime due settimane. Hancok: “Una nuova variante preoccupante perché ancor più trasmissibile” Questa inedita “ed altramente preoccupante mutazione ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tanto per non farci mancare niente, giunge la notizia che nel Regno Unito è stata appena isolata unadel, come quella individuata in, e ritenuta “più contagiosa”. Ad annunciarlo è stato Matt Hancok,(nella foto), riferendo di due cittadini britannici, purtroppo risultati essere positivi al lo rientro dal. Vista la gravitàsituazione, il governo ha quindi diposto da subito l’isolamento a chiunque rientrato in Gb dalnelle ultime due settimane. Hancok: “Unapreoccupante perché ancor più” Questa inedita “ed altramente preoccupante mutazione ...

capuanogio : Crosetti su #Repubblica: la frattura istituzionale tra #Coni e #Figc porta a un verdetto che mette a rischio il cam… - capuanogio : #Pirlo su #JuveNapoli: 'Noi non abbiamo problemi a rigiocare la partita, ma mi spiace per le altre squadre che hann… - MediasetTgcom24 : Variante Covid, la rabbia degli italiani bloccati negli aeroporti di Londra: 'Abbandonati dal nostro Paese' … - ConfartTreviso : ?? Consumi natalizi, preoccupazione per le imprese penalizzate a causa delle restrizioni imposte dal Governo. ?? Sa… - robertdolci : Per chi non avesse notato che i duemilamiliardi di dollari sono stati manna dal cielo, visto il Covid -