Covid | cento dipendenti dell’ospedale di Caserta saranno vaccinati il 27 dicembre

Caserta – cento dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta riceveranno domenica 27 dicembre la prima dose di vaccino, in occasione della Giornata Europea del Vaccino anti Covid-19. Lo ha confermato Gaetano Gubitosa, direttore generale del Sant'Anna e San Sebastiano, che insieme al Sindaco di Caserta Carlo Marino e ai vertici aziendali (il Direttore Sanitario Angela Annecchiarico e il direttore amministrativo Amalia Carrara), ha effettuato un sopralluogo al Centro Vaccinazioni dell'ospedale, appositamente allestito per somministrare i vaccini al personale che vi lavora; nella struttura saranno impegnati 6 medici, 12 infermieri, 4 operatori socio-sanitari e 4 ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid cento Covid Ciociaria, nuova impennata: cento casi in più in 24 ore ciociariaoggi.it Coronavirus, numeri e statistiche tra Monterotondo, Palombara e Mentana

Coronavirus, il bollettino di oggi 23 dicembre in Lombardia: 2.153 nuovi casi e 98 vittime

