Covid, a Manston i camionisti protestano per l'obbligatorietà del test negativo: "Siamo qui senza cibo né acqua, ma non vediamo tamponi"

I conducenti di camion protestano presso l'area di sosta dei camion dell'aeroporto di Manston, nel Kent inglese, quando viene loro richiesto un test Covid negativo certificato per raggiungere la Francia. I viaggi transfrontalieri con il Regno Unito sono stati riaperti dopo un divieto di 48 ore per frenare la diffusione della nuova variante di coronavirus, cosiddetta "inglese", ma viaggiatori e lavoratori devono obbligatoriamente dimostrare di non essere positivi al Covid-19.

