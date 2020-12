Covid: 500 familiari delle vittime chiedono al Governo e alla Lombardia 100 milioni di euro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Comitato ‘Noi denunceremo’ chiede al Governo e alla Regione Lombardia indennizzi per circa 100 milioni per le vittime del Covid. Ad annunciarlo lo stesso comitato che notificherà un atto di citazione al presidente del Consiglio Conte, al Presidente Regione Lombardia Fontana e al Ministro della Salute Speranza “a nome di circa 500 famigliari delle vittime”. Saranno contestate in sede civile “le gravissime omissioni delle autorità pubbliche regionali lombarde e centrali governative, a partire dall’immediata riapertura dell’ospedale di Alzano il 23 di febbraio e la mancata tempestiva chiusura dei comuni di Alzano e Nembro, che secondo il comitato avrebbe prevenuto il lockdown nazionale e quindi le gravissime ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Comitato ‘Noi denunceremo’ chiede alRegioneindennizzi per circa 100per ledel. Ad annunciarlo lo stesso comitato che notificherà un atto di citazione al presidente del Consiglio Conte, al Presidente RegioneFontana e al Ministro della Salute Speranza “a nome di circa 500 famigliari”. Saranno contestate in sede civile “le gravissime omissioniautorità pubbliche regionali lombarde e centrali governative, a partire dall’immediata riapertura dell’ospedale di Alzano il 23 di febbraio e la mancata tempestiva chiusura dei comuni di Alzano e Nembro, che secondo il comitato avrebbe prevenuto il lockdown nazionale e quindi le gravissime ...

Sono stati emessi i primi 580 voucher elettronici per accedere ai buoni spesa previsti nell'ambito delle misure urgenti di Protezione civile legate all'emergenza Covid. Saranno spendibile presso gli e ...

