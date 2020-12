Covid-19, in Italia 13.318 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 166.205 tamponi analizzati in tutta Italia e altri 628 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati scende all'8,01%. Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 166.205 tamponi analizzati in tuttae altri 628 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati scende all'8,01%. Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese

RobertoBurioni : EMA ha dato ok al vaccino anti-COVID-19. Avanti a tutta forza con le vaccinazioni in Italia. Un ritardo non sarebbe giustificabile. - SkyTG24 : Un farmaco capace di neutralizzare il #covid19 in pazienti con una sintomatologia lieve o moderata. Si chiama Elli… - guerini_lorenzo : Con il Presidente #Mattarella per portare i nostri auguri al personale della #Difesa impegnato in Italia e nel Mond… - LLLloyd1 : RT @SkyTG24: Coronavirus, ultime news. Sì da Aifa al vaccino Pfizer. Da domani Italia zona rossa. LIVE - Marco_chp1 : RT @Adnkronos: #VarianteCovid, #Galli: 'In Italia circola già da tempo' -