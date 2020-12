Covid-19, immunità di gregge entro fine estate: lo assicura il commissario Arcuri (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“entro fine estate raggiungeremo l’immunità di gregge contro il Covid-19“, ad assicurarlo in un’intervista a Il Fatto Quotidiano è il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. L’immunità di gregge, secondo Arcuri, si raggiungerà con l’obiettivo di 42 milioni di vaccinati: “Abbiamo già la discreta certezza di 38 milioni di dosi di vaccino per i primi tre trimestri, la prima dose e quella di richiamo per 20 milioni di italiani e grazie alle dosi di Pfizer e Moderna – ha ricordato Arcuri – cui poi si aggiungeranno le dosi degli altri vaccini che saranno approvati“. “Il vaccino non è un bene scarso. Abbiamo un piano approvato dal Parlamento ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“raggiungeremo l’dicontro il-19“, adrlo in un’intervista a Il Fatto Quotidiano è ilper l’emergenza Domenico. L’di, secondo, si raggiungerà con l’obiettivo di 42 milioni di vaccinati: “Abbiamo già la discreta certezza di 38 milioni di dosi di vaccino per i primi tre trimestri, la prima dose e quella di richiamo per 20 milioni di italiani e grazie alle dosi di Pfizer e Moderna – ha ricordato– cui poi si aggiungeranno le dosi degli altri vaccini che saranno approvati“. “Il vaccino non è un bene scarso. Abbiamo un piano approvato dal Parlamento ...

