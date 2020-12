Covid-19, il nuovo bollettino medico: 14.522 nuovi contagiati e 553 deceduti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Covid-19, ecco il nuovo aggiornamento nazionale Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico fornito dalla Protezione Civile: Covid-19, il nuovo bollettino medico • 14.522 contagiati • 553 morti • 20494 guariti -63 terapie intensive -402 ricoveri 175.364 tamponi Tasso di positività: 8,3% (+0,3%) L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020)-19, ecco ilaggiornamento nazionale-19, ecco ilfornito dalla Protezione Civile:-19, il• 14.522• 553 morti • 20494 guariti -63 terapie intensive -402 ricoveri 175.364 tamponi Tasso di positività: 8,3% (+0,3%) L'articolo proviene da Inews.it.

RobertoBurioni : Complimenti ad AIFA e al nuovo presidente Prof. Giorgio Palù per l’approvazione istantanea del vaccino contro COVID-19. Un ottimo inizio. - TgLa7 : #Covid, #BioNTech: con mutazione nuovo #vaccino in 6 settimane - Corriere : Germania: 962 vittime in 24 ore, nuovo massimo storico - eugenio_righi : RT @RobertoBurioni: Complimenti ad AIFA e al nuovo presidente Prof. Giorgio Palù per l’approvazione istantanea del vaccino contro COVID-19.… - puntomagazine : Ecco il nuovo bollettino dell’Unità di Crisi della Regione #Campania sulla situazione attuale relativa alla diffusi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Fisco: arriva nuovo 730, con Superbonus e misure anti-Covid Agenzia ANSA Covid Italia, bollettino oggi 23 dicembre: 14.552 nuovi casi e 553 morti

Coronavirus Italia, il bollettino di mercoledì 23 dicembre. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 14.552 (ieri 13.318 ). I morti sono 553 (ieri 628). Decreto Natale, le ...

“Affrontare la pandemia è un lavoro di squadra”. L’Iss ringrazia gli operatori “invisibili” di Regioni e Province autonome

23 DIC - “L’Istituto Superiore di Sanità desidera esprimere, con l’occasione del nuovo anno, un sincero ringraziamento a tutti gli operatori sanitari e a tutti i professionisti delle Regioni e delle P ...

Coronavirus Italia, il bollettino di mercoledì 23 dicembre. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 14.552 (ieri 13.318 ). I morti sono 553 (ieri 628). Decreto Natale, le ...23 DIC - “L’Istituto Superiore di Sanità desidera esprimere, con l’occasione del nuovo anno, un sincero ringraziamento a tutti gli operatori sanitari e a tutti i professionisti delle Regioni e delle P ...